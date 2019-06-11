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Basın Kartı Ara Dönem Başvuruları Başlıyor
07 Haziran 2019 Cuma Saat 14:53

Basın Kartı Ara Dönem Başvuruları Başlıyor

Basın Kartı Komisyonu, 2019 yılı ara dönem başvuruları için başvuru kabulüne 10 Haziran 2019 Pazartesi günü başlanacağını açıkladı. Komisyondan yapılan açıklamada gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 28 Haziran Cuma gününe

Basın Kartı Komisyonu, 2019 yılı ara dönem başvuruları için başvuru kabulüne 10 Haziran 2019 Pazartesi günü başlanacağını açıkladı.
Komisyondan yapılan açıklamada gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 28 Haziran Cuma gününe kadar 09.00 12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca sarı basın kartı başvurusu için gerekli olan 20 TL’lik, sürekli basın kartı için gerekli olan 50 TL’lik ücretin ise Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak dekontunun başvuruya eklenmesi veya başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.

Komisyon ayrıca eksik evraklı başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı da kaydetti.

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