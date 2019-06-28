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Başbakan Tatar:ubp Başka Bir Merkezden Yönetilemez
25 Haziran 2019 Salı Saat 11:40

Başbakan Tatar:ubp Başka Bir Merkezden Yönetilemez

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Haber Merkezi Programı'nda ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir soru üzer

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Haber Merkezi Programı’nda ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir soru üzerine, bu konuyu kucaklarında bulduklarını ifadet etti, değerli bir milletvekili arkadaşlarının aklanmasıyla ilgili süreci takip etmek zorunda olduklarını kaydetti.

İç tüzüğe göre hareket etme noktasında olduklarını, üç değerli milletvekilini komitede görev alıp süreci takip edeceklerini belirten Tatar, “Arkadaşımızın mutlaka aklanacağına olan inancım tamdır” dedi.

Tatar, sosyal medya ve bazı kanallarda kışkırtma ve söylemlerin olduğunu anımsatarak, bu aşamadan sonra yapılacak olanın süreci takip etmek olduğuna işaret etti.

Sabah yapılan toplantıya Özgürgün’ün de katıldığını ve kendisine sahip çıkacaklarını söylediklerini açıklayan Tatar, hukuksal süreci engelleme gibi bir durumlarının olamayacağını belirtti.

Tatar, süreçle ilgili komplo iddialarının doğru olmadığını, bu noktada yargı ve polise güvenmek istediğini, yolsuzlukla ilgili dosyaların bunların üzerine gidilerek yargıya intikal edilmesi gerektiğini bir yavaş ilerleme olduğunu, sıkıntılar olduğunu anımsattı.

Tatar, Özgürgün olayı ile ilgili çok mutlu olmadıklarını da kaydetti.

Özgürgün’ün konuyla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine de Tatar, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri İlkan Varol’un savcı eşinin değerli bir insan olduğunu ve atamanın olayla bir ilgisi bulunmadığını kaydetti.

Tatar, konuların tartışarak ve konuşarak aşılabileceğini, UBP’nin başka bir merkezden yönetilemeyeceğini vurgulayarak, her ne dosya olursa olsun Meclis tüzüğüne göre sürecin devam etmesi konusunda hükümet protokolünde maddeler bulunduğunu anlattı, süreci takip edeceklerini ifade etti…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Meclis’te yaptığı konuşmayı da soru üzerine eleştiren Tatar, Arıklı’nın “koltuk uğruna eski genel başkan satılmıştır” yönündeki açıklamasınını partisine avantaj sağlamak için bir konuşma olarak niteledi, konuşmanın UBP’de rahatsızlık yaratmak adına yapılmış olduğunu söyledi…

Tatar, sürecin kurultaya gidecek boyutta olmadığını, tabanına hakim olduğunu, binlerce kişiyle iletişim içinde olan bir genel başkan olduğunu ifade ederek, insanların konuşurken ölçülü olması gerektiğini kaydetti…

Herkesi sağduyulu olmaya davet ettiğini ve sürecin en akılcı şekilde yürütülmesi gerektiğini söylediğini anlatan Tatar, ülkede şu anda en son ihtiyaç olan şeyin bir kaos olduğunu ifade etti…

Herkesin haddini bilerek ama hakkını arayarak memleket sevgisiyle bu yolu yürümek durumunda olduğuna işaret eden Tatar, herkesin sorumluluğunun bilincinde bu işi yönetmek durumunda olduğunu kaydetti…

Tatar, UBP Genel Sekreterliğine seçilen Ersan Saner’le ilgili bir soruyu da yanıtlayarak, partide herkesi kucaklayan konumda olduğunu anımsattı ve Mağusa’dan Genel Sekreter seçilmesi yönünde bir duruş sergilediğini, Saner’in görevini layıkıyla yapacağına inandığını söyledi…

Ekonomik çarkların dönmesiyle ilgili sürecin çok ciddi bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Tatar, 2019 için kısa dönemlik protokolun Temmuz ayında ve ardından 3 yıllık protokolün de Ekim ayında imzalanabilmesi için bu aylarda çok yoğun çalıştıklarını kaydetti…

Maraş konusunda da Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bu konuda uzun zamandır çalışması olduğunu anımsatan Başbakan Tatar, Maraş’taki envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından Türk yönetiminde açılması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Tatar, AİHM kararlarının çok net olduğunu Maraş’ın Türk yönetimince açılması halinde hak sahiplerinin TMK’ya başvurabileceğinin net şekilde ortada olduğunu vurguladı.

Tatar, Mağusa’nın yanında çok değerli bir bölge olduğunu, bir gazetecinin Maraş Las Vegas mı olacak sorusuna zamanla belki olacak yanıtını verdiğini açıkladı.

Tatar, bir elli sene daha kapalı Maraş’ı bu şekilde tutamayacaklarını söyledi..

Hükümet nasıl gidiyor şeklindeki soruya da Tatar, şu ana kadar bir sıkıntıları olmadığını, hükümetin medeniyet ve protokol şeklinde uyumlu bir şekilde sürdürüldüğünü anlattı.

Tatar, Halkın bu hükümetten beklentileri olduğunu, bu hükümetin devam etmesinin ülkeye ve vatandaşlara olan sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Telefon Dairesi, limanlar ve bazı başka projelerin kamu özel ortaklığı altında gündeme geleceğini, ihalelerin açılmasıyla yolların hastanelelerinin ve su projelerinin yüzde yüz hayat bulmasını hedeflediklerini kaydeden Tatar, kabloyla elektrik getirilmesi konusunun da gündemlerinde olduğuna işaret etti.

Kabloyla elektrik getirilirse kesinlikle ucuzlama olacağını, bunun 20 krş’a kadar düşebileceğini kaydeden Tatar, hem çevre kirliliği hem de maliyetler açısından şu andaki sistemin sürdürülebilir olmadığını anlattı..

Halkın beklentisi olan yasalarla ilgili olarak da Tatar, kamu reformunun bırakılan noktadan devam ettirilmesi taraftarı olduğunu kaydetti.

Tatar, vatandaşlık konusundaki bir soru üzerine de konunun İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu, kendisine hak edene vatandaşlık verildiği yönünde bilgi verildiğini, bir sıkıntı olduğunu düşünmediğini söyledi…

Elektrik konusunda bir soruya Tatar, kabloyla elektriğin getirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu yineledi…

Tatar, atamalarda yasal sıkıntı varsa yapılmayacağını kaydederek, KKTC’nin gelişmekte olan bir yer olduğuna inandığını, günlük sıkıntıların olabileceğini, para piyasalarına baktığında bir rahatlama olduğunu gördüğünü, eğer çok iyi yönetilebilirse, bazı sıkıntılar da aşılırsa ülkenin çok daha iyi bir noktaya gelineceğine inandığını ifade etti…

Bir marka olarak ortaya çıkmakta olan KKTC’nin gerek turizmde gerek eğitimde çok daha iyi bir noktaya gelebileceğine inandığını belirten Tatar, bunun için de güven ve istikrar ortamının yaratılması gerektiğine işaret etti…

Tatar, halk kendilerinden beklentileri olduğu dönemde kendi içlerindeki sıkıntıları çözerek yollarına devam etmek zorunda olduklarına işaret etti…

Tatar, bir soru üzerine HP artışının 6 ayın sonunda ne kadarsa bunun verileceğini, geçen dönemde yaşanan sıkıntının giderilmesi için de çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti…

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Başbakan Tatar:ubp Başka Bir Merkezden Yönetilemez Haberi

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