5 Temmuz 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hamitköy-Haspolat Yolu Tamir Ediliyor
03 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 09:34

Hamitköy-Haspolat Yolu Tamir Ediliyor

Hamitköy-Haspolat arasındaki yolda onarım çalışmaları yapılıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülere, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek trafik sıkışıklığını hesaba katarak, trafiğe

Hamitköy-Haspolat arasındaki yolda onarım çalışmaları yapılıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülere, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek trafik sıkışıklığını hesaba katarak, trafiğe çıkmaları gerektiği hatırlatıldı ve yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı da sürücüleri uyararak, Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasındaki yolda bugün de bakım çalışmaları yapılacağından Gazimağusa’ya gidiş yönünde trafiğin tek şeritten verildiğini duyurdu. Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.

Bu haber toplam 1146 defa okunmuştur
Hamitköy-Haspolat Yolu Tamir Ediliyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Hamitköy-Haspolat Yolu Tamir Ediliyor
Hamitköy-Haspolat arasındaki yolda onarım çalışmaları yapılıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülere, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek trafik sıkışıklığını hesaba katarak, trafiğe ...
Sahilde İnsana Ait Olabileceği Düşünülen İskelet Bulundu!
Bu akşam saat 20.00 sıralarında, Akdeniz köyü ile Yayla köyleri arasındaki sahilde bir insana ait olabileceği düşünülen iskelet bulundu. İskeletin kimliği ve cinsiyeti henüz belli olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (BR...
Başbakan Tatar:ubp Başka Bir Merkezden Yönetilemez
Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Haber Merkezi Programı'nda ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir soru üzer...
Sadrazamköy Ve Akdeniz Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Sadrazamköy ve Akdeniz bölgesinde bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık ...
İtl, Sadıkoğlu’Na Teşekkür Etti
İskele Ticaret Lisesi (İTL) KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda dereceye girdi. 26 proje içerisinden “Kalıcı Etki Ödülü” kategorisin...
Türk-Sen,görev Şehitlerinden Nihad Elmas’ı Yarın Anıyor
Türk-Sen, merhum Nihad Elmas’ı sekizinci ölüm yıl dönümünde yarın saat 10:00 da Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anacak. Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Türk-Sen’de çok uzun yıllar Ge...
İlkokullarda Karne Heyecanı
İlköğretimde eğitim gören 27 bin 448 öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, bugün karne ve ilkokul tamaml...
Yağışlı Hava Sürecek
Yazın ilk ayı yağışlı geçiyor... Dün başkent Lefkoşa ve Girne bölgelerinde yağışlı hava etkili oldu. En çok yağmur Ercan’a düştü. Boğaz ve Göçeri’ye ise dolu yağdı. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 20 Haziran...
Çipras: Kim Uluslararası Hukuka Saygı Göstermiyorsa Sonuçlarına Katlanmalı
Avrupa Birliği üyesi Akdeniz ülkeleri, doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizde Kıbrıslı Rumlara destek verdi. Malta’da yer alan Zirve’nin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'den Kıbrıs adası açıklarında...
Basın Kartı Ara Dönem Başvuruları Başlıyor
Basın Kartı Komisyonu, 2019 yılı ara dönem başvuruları için başvuru kabulüne 10 Haziran 2019 Pazartesi günü başlanacağını açıkladı. Komisyondan yapılan açıklamada gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 28 Haziran Cuma gününe ...
Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bu sabah İstanbul’a gitti. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik ettiği Başbakan Tatar ile Başbakan Yard...
Avrupa Günü Nedeniyle Selimiye Meydanı’nda Etkinlik Düzenlendi
Avrupa Günü nedeniyle Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda etkinlik düzenlendi; etkinlikte “çeşitlilik içinde birliğin önemi” vurgulandı. 10:00 - 13:00 saatleri arasında düzenlenen etkinlikte AB üyeleri ve AB tarafından desteklenen çeşitli,...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans