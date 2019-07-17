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Düzova Yakınlarında Korkutan Kaza
15 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 15:02

Düzova Yakınlarında Korkutan Kaza

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı... Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışmas

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, LefkoşaGazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Baki Bakioğlu ve Cengiz Arapbayram , Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Düzova Yakınlarında Korkutan Kaza Haberi

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Düzova Yakınlarında Korkutan Kaza
Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı... Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışmas...
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