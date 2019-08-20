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19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:38
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü, açıklama yapılmadı.
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