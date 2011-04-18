Ã–zersay, Dicarlo Ä°le GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YardÄ±mÄ±cÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay, New York temaslarÄ± kapsamÄ±nda BM Siyasi ve BarÄ±ÅŸÄ± Ä°nÅŸa Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Rosemary DiCarlo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BM Genel Merkezi’nde yer alan gÃ¶rÃ¼