5 Ekim 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi
02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 09:21

100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi

Kıbrıs Türk  Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk  Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığının cuma gününe kadar nakil yerleri konusunda tüzüğün ger

Kıbrıs Türk  Kamu Görevlileri Sendikası , Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıs Türk  Amme Memurları Sendikası Sağlık Bakanlığının cuma gününe kadar nakil yerleri konusunda tüzüğün gereğini yaparak  istihdam edilen 100 hemşirenin  ihtiyaç  duyulan sağlık merkezlerine dağııtmını yapmasını talep etti.

KAMUSEN, KTHES ve KTAMS’ın ortak açıklamasında, cuma günü saat 10.00 da Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacağı açıklandı.

Ortak açıklamada, “Kamu Sağlık Çalışanlarına Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü, Nakil Yerlerinin Duyurulması ve Başvuru 6. ’e göre nakil yapılması öngörülen yerlerin ağustos ayında duyurulması ve aynı tüzük 5 maddesine göre ise Nakil Kurulunun eylül ayında toplanması gerektiğine dikkat çekildi.

Ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığının tüzüğe aykırı davrandığı iddia edilerek, “ Tüzüğe göre normal şartlarda şubat ve ağustos ayında nakil yerlerinin ilan edilmesi gereklidir ancak tüzük acil durumlarda ilgili tarihler dışında da ilan ve nakile cevaz vermektedir. Özellikle Sağlık Bakanlığının ilana çıkıp hemen ardından bunu iptal etmesi ve ciddiyetsiz davranması bizleri rahatsız etmiştir.”ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada,  “istihdam edilen yaklaşık 100 hemşirenin Sağlık Bakanı’nın görmezden geldiği tüm hastane ve sağlık merkezlerine ihtiyaçlar doğrultusunda orantılı bir şekilde dağıtılması” talebinde bulunuldu.

Bölge hastane ve sağlık merkezlerindeki personellerin de aşırı yükünün hafifletilmesi, bölge halkının da daha verimli hizmeti alabilmesinin sağlanmasının Sağlık Bakanlığı’nın görevi olduğu belirtilen açıklamada, “Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin de ihtiyaçları gözetilerek, acil nakil yapılması gereken diğer hastane ve sağlık merkezleri Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon merkezi, Dipkarpaz Sağlık Merkezi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi ve Güzelyurt Sağlık Merkezidir” ifadeleri kullanıldı.

TAK/EMT

Bu haber toplam 1619 defa okunmuştur
100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
24 Yaşındaki Genç, Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti
Bugün saat 17.05 sıralarında Gemikonağı nda bir üniversiteye ait halı saha içerisinde Bakoh DIRBOGA (E-24) aniden rahatsızlanması sonucu kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar...
100 Hemşirenin Nakillerinin Yapılması Talep Edildi
Kıbrıs Türk  Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk  Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk  Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığının cuma gününe kadar nakil yerleri konusunda tüzüğün ger...
Maliye Bakanlığı: Cari Ve Muhtelif Ödemelerin Rutin Seyrinde Devam Ediyor
Maliye Bakanlığı, eylül ayında  maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya 206 milyon 446 bin 5 TL ödeme yapıldığını açıkladı Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde ...
Tmt Mücahitler Derneği’Nden Vakıflar İdaresi’Ne Destek Geldi
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği  Başkanı Yılmaz Bora yazılı açıklama yaparak, Sömürge İdaresi’nin, Vakıflar’ın idaresini devraldığı 1878 yılında, Vakıf mallarıyla ilgili prensipleri dikkate almayarak  adanın her tarafında bulu...
Özbek Ve Kazak Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Ydü’De Açıldı
Özbek ve Kazak sanatçıların eserlerinden oluşan 3 kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Üniversiteden verilen bilgiye göre, Özbekistanlı sanatç...
Akıncı New York’ta
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı New York’ta… Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tam...
“kıbrıs Sorunu Sıradan Bir Kağıt Egzersine Dönüşüyor, Bu Yaklaşım Doğru Değil”...
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temaslarının ilk gününü BRT’ye değerlendirdi… Özersay, görüşmekte oldukları muhtaplarına Kıbrıs Konusundaki tespit ve düşüncelerini aktarma fırsatı buldu...
Özersay, Dicarlo İle Görüştü
Başbakan Yardımıcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında BM Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü. BM Genel Merkezi’nde yer alan görü...
Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Olağan Genel Kurulu Bugün Gerçekleşiyor
Oğuz: Balıkçıların Her Zaman Yanındayız
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Türkmenistanlı Sanatçılar Myradaliev İle Nuryeva’Nın Sergileri Açıldı
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans