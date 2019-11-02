Taçoy: Sorunları Konuşan Değil, Çözen Bir Mekanizmaya İhtiyacımız Var

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un daha kaliteli ve verimli hizmet hedefiyle Sanayi Dairesi personeliyle toplantı gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Taçoy, Sanayi Dairesi bünyesindeki şubelerde görev yapan personelle “Yüzler Gülsün” sloganıyla düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda bir araya geldi ve personelin sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyip, kendi görüş ve önerilerini iletti.

Taçoy, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, verimlilikte ve hedefe ulaşmada personelin motivasyonun önemine işaret etti.

Bakanlık olarak ciddi bir vizyon ve önemli bir hedef ortaya koyduklarını anımsatan Taçoy, Vizyon 2035 için herkese önemli ödevler düştüğünü de kaydetti.

Ekonominin ülke insanına yakışır seviyeye çıkması için çalıştıklarını ifade eden Taçoy, bu çerçevede sorunları doğrudan dinleme ve çözüm yollarına erken ulaşma hedefleri olduğunu söyledi.

Hasan Taçoy, “Sorunları konuşan değil, çözen bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Mevcut kadronun bu yönde önemli bir gücü olduğunu gözlemledim. Yapılacak bazı düzenlemelerle ulaşamayacağımız hedef yoktur” dedi.

Sorunların temeline inmenin çözüm için taşıdığı öneme de değinen Taçoy, bakanlığı bünyesindeki tüm personelle görüşmelerini sürdüreceğini söyledi.

Toplantıya Bakan Taçoy ’un yanı sıra, Bakanlık Müdürü Berna Selengin ve Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah da katıldı.