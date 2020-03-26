Salamis Otel Karantinası görüntülendi

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otelde 18 Alman turistte Corona Virüs (Covid-19) tespit edildi. DHA kameralarının otel çevresinde çekim yaptığı sırada ateşi çıkan bir Alman turist daha Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salamis Bay Otel’de bugüne kadar 39 kişide Corona Virüs testi yapıldı. Testler sonucunda 18 Alman turistte virüs tespit edildi. Hastalar, ambulanslarla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SESSİZLİK HAKİM

Karantina altında tutulan Salamis Bay Otel'de kalan turistler zaman zaman kaldıkları odaların balkonlarına çıkıyor. Ancak bir

zamanlar yüzlerce turistin dolaştığı otel içerisinde ve sahilinde kimse bulunmuyor. Sadece maskeli görevliler ve çalışanlar dolaşıyor. Otelde maskeli çalışanlar, odaların kapılarına kadar servis yapıyor. Turistlerin ihtiyaçları Sivil Savunma ve Kızılay tarafından karşılanıyor. 14 günlük karantina süresini pazar akşamı tamamlayacak olan turistler ise ülkelerine gönderilecek.