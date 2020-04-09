Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pilli’ye kalp krizi şüphesi ile anjiyo yapılacak. Anjiyo sonrasında Pilli’nin sağlık durumu ile ilgili net durumun ortaya çıkacağı ifade edildi.