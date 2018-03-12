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İskele’De Gülen Baf Oldu (0-2)
K-Pet Süper ligde Play Out bölgesinden uzaklaşmak isteyen G.Birliği ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki mücadeleden son dakikalarda bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrılan BÜY rahat bir nefes alırken, G.Birliği sıkıntılı sürecin içinde kalmaya devam etti. BÜY karşılaşmayı Mustafa Tekpınar kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı.
Stat: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Kaan Koday, Ali Özer
Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Boran Esenle , Kadir Erol, Emir Dolu, Sinan Öğüt, Mehmet Aylanç, Saddam, Tonbara, Sertan Kurukafa, İbrahim Köse , Emeka
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Arif Öztürk , Joseph, Felix, Laval, İltaç Keçeli , Fikri Aslan, Mete Sağır , Azat Tip, Mustafa Tekpınar, Ahmet Hatay
Goller: Joseph, Ahmet Hatay
Kırmızı kart: Mustafa Tekpınar
Dk.13:Kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde Emeka vurdu fakat Azat çizgiden çıkardı.
Dk.32:Tonbora soldan orta Emeka vurdu kaleci kurtardı dönen topu Saddam vurdu topu dışarıya attı.
Dk.66: Felix’in pasında Mete Sağır vurdu fakat Emir Dolu çizgiden çıkardı.
Dk.68:Ahmet Hatay’ın şutunda kaleciyi geçen topta Emir dolu çizgiden çıkardı.
Dk.71:Joseph sağdan ortada topa vurdu fakat Hasan Sarıoğlu çizgiden çıkardı.
Dk.75:Kullanılan serbest vuruşta arka direkten Sertan vurdu fakat kaleci kurtardı.
Dk.82:Sağ kanattan Berk Çakır’ın ortasında Joseph kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.0-1
Dk.89:Savunma arkasına sarkan Felix sağ kanattan içeriye bıraktı Ahmet Hatay’da topu boş kaleye bıraktı.0-2
Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Baf Ülkü Yurdu deplasmandan 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans