Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları 5 Aralık Perşembe günü tamamlandı.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada Perşembe akşamı tek maç oynandı.

Kıbrıs Gazetesi ile Diyalog Arenasporkolik arasında oynanan karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Diyalog Arenasporkolik turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Turnuvaya 10 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

Sonuç

Kıbrıs – Diyalog: 2-3

Program

20.00 Kıbrıs – BRT

21.00 Kanal T – Diyalog

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