Aytaç Kazandı, Baştaş Şampiyon

Kyrenia Offroad Derneği tarafından organize edilen 3 yarışlık Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası’nın son yarışı geçtiğimiz cumartesi günü Fota bölgesinde hazırlanan etapta yapıldı. Yarışı eski ralli şampiyonu Cem Aytaç kazanırken, Ahmet Baştaş 2019 şampiyonu olmayı başardı

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu içerisinde Ralli-Raid organizasyonlarının yanı sıra organize etmeyi planladığı Offroad Ralli Sprint Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı geçtiğimiz Cumartesi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Fota bölgesinde hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapıldı. Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan yarışta 17 ekip mücadele etti.

Ekipler biri antrenman olmak üzere etabı toplam 4 kez geçtiler. Start seremonisi, servis alanı ve ödül töreninin Dağyolu Spor Kulübü’nde yapılan organizasyonun otomobil kategorisinde eski ralli şampiyonu Cem Aytaç, Ramadan Uzun’un co-pilotluğunda birinci olmayı başarırken, ikinci olan Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi 2019 Offroad Ralli-Sprint Şampiyonu olmayı başardı. Üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip ise Niyazi Bedel-Mustafa Şendil ikilisiydi. Cem Aytaç-Ramadan Uzun ikilisi ayrıca sınıf T2 birincisi de oldular. Sınıf T3’de birinci Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi olurken Sınıf T1 birincisi Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi oldu.

SSV kategorisinde yarışan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi günün en iyi derecelerine imza atarak hem günün SSV birincisi hem de sezonun şampiyonu oldular. Takımlarda da büyük çekişmenin yaşandığı yarış sonunda SRC Racing Team birinci, Baştaşlar Racing Team ikinci, Zubi Racing Team üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda birinci Çise Mevlit, ikinci Şenay Çelebioğlu oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini KYOFF Başkanı Zühtü Cumalıgil, KKOK Başkanı Zeki Topcu ve KYOFF yöneticileri takdim etti.

Dereceler: