Kktc Engelliler Dolu Dizgin (77-43)

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig ekibimiz KKTC Engelliler 8.hafta maçında Konya Engelliler’i 34 sayı farkla 77-43 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçta KKTC Engelliler baştan sona üstün bir oyun oynadığı maçta Konya karşısında devreyi 41-21 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstün oynayan KKTC Engelliler maçı 77-43 kazanarak 8.haftayı da yenilgisiz lider olarak 16 puanla zirvede bitirdi.

Maçta KKTC adına kaptan Murat Ekşi 27 ve İranlı Mohsen 28 sayı ile oynayarak Konya takımından daha çok atmaları dikkat çekti.