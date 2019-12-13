Enduro Şampiyonası Tamamlanıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nda sezonun son yarışı bugün Ledra Palace sınır kapısının yanında bulunan Çetinkaya Kulübü antrenman sahasında yapılıyor.

KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nda beşinci ve son yarış bugün yapılıyor. Geçtiğimiz sene ilk kez yapılan ve oldukça ilgi gören “Hard Enduro” şeklinde yapılacak sezonun son yarışı “KITMOK Çetinkaya Enduro Yarışı” adıyla yapılacak. Ledra Palace sınıf kapısının yanında bulunan, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün antrenman sahası olarak kullanılan toprak alanda engellerle dolu bir parkur hazırlandı ve sporcular ATV ve Motokros kategorilerinde, toplam 7 farklı sınıfta mücadele edecek. Güven Sigorta, Lungo Cafe, World Tech ve ÇTSK’nın katkılarıyla yapılacak yarışın başlama saati 11.00 olarak belirlendi. Biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek yarışın takribi 14.00’te bitmesi bekleniyor. Yarış sonunda ödül töreni yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilerek sezon tamamlanacak.