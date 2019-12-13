Potada Lig 3 Devreli..!

Basketbol Federasyonu Çetinkaya’nın şubesini kapatma kararının ardından 6’ya düşen takım sayısını göz önünde bulundurarak 3 devreli ligi uygulama kararı aldı

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Liginde maç programı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta çekilen fikstürün ardından Çetinkaya Kulübü’nün basketboldan çekilme kararı almasının ardından yeniden düzenlenen fikstürde sezonun başlama tarihi 9 Aralık Pazartesi’nden 11 Aralık Çarşamba’ya alındı. 7’den 6’ya düşen takım sayısı düşünülerek iki devreli olması planlanan normal lig periyodu 3 devreli olarak yeniden düzenlendi. Yeni programa göre ligin açılış maçı YDÜ ile GAÜ arasında oynanacak.

Üçüncü devrede ev sahibi olacak takımları sıralama belirleyecek

Maç programı oluşturulurken Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye Üniversiteler arası Basketbol Şampiyonası’na katılacak olması, salon gün ve saat uygunluğu göz önünde bulunduruldu. Basketbol Federasyonu ilk 2 devrenin tamamlanmasının ardından Şubat ortasında Federasyon Kupası’nı oynatmayı, devamında da üçüncü devreyi başlatmayı planlarken, bu devrede ev sahibi takımlar lig sıralanmasındaki konumuna göre netleşecek.

Basketbol Süper Lig ilk 2 devre fikstürü

11 Aralık Çarşamba YDÜ-GAÜ

13 Aralık Cuma Koopspor-LAÜ

14 Aralık Cumartesi Soyerspor-DAÜ

18 Aralık Çarşamba LAÜ-YDÜ

20 Aralık Cuma GAÜ-Soyerspor

23 Aralık Pazartesi YDÜ-Soyerspor

27 Aralık Cuma Koopspor-GAÜ

28 Aralık Cumartesi LAÜ-DAÜ

30 Aralık Pazartesi YDÜ-Koopspor

03 Ocak Cuma Soyerspor-LAÜ

03 Ocak Cuma GAÜ-DAÜ

04 Ocak Cumartesi DAÜ-Koopspor İskele S.Salonu-19.00)

06 Ocak Pazartesi DAÜ-YDÜ İskele S.Salonu-19.00)

07 Ocak Salı Koopspor-Soyerspor

08 Ocak Çarşamba LAÜ-GAÜ

10 Ocak Cuma DAÜ-Soyerspor İskele S.Salonu-19.00)

13 Ocak Pazartesi DAÜ-LAÜ İskele S.Salonu-19.00)

15 Ocak Çarşamba GAÜ-YDÜ

17 Ocak Cuma LAÜ-Koopspor

18 Ocak Cumartesi DAÜ-GAÜ İskele S.Salonu-15.00)

20 Ocak Pazartesi YDÜ-LAÜ

21 Ocak Salı Koopspor-DAÜ

24 Ocak Cuma Soyerspor-GAÜ

24 Ocak Cuma YDÜ-DAÜ

28 Ocak Salı Soyerspor-YDÜ

29 Ocak Çarşamba GAÜ-Koopspor

04 Şubat Salı Koopspor-YDÜ

05 Şubat Çarşamba LAÜ-Soyerspor

07 Şubat Cuma GAÜ-LAÜ

08 Şubat Cumartesi Soyerspor-Koopspor