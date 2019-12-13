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Potada Lig 3 Devreli..!
09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:44

Potada Lig 3 Devreli..!

Basketbol Federasyonu Çetinkaya’nın şubesini kapatma kararının ardından 6’ya düşen takım sayısını göz önünde bulundurarak 3 devreli ligi uygulama kararı aldı Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Li

Basketbol Federasyonu Çetinkaya’nın şubesini kapatma kararının ardından 6’ya düşen takım sayısını göz önünde bulundurarak 3 devreli ligi uygulama kararı aldı

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Liginde maç programı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta çekilen fikstürün ardından Çetinkaya Kulübü’nün basketboldan çekilme kararı almasının ardından yeniden düzenlenen fikstürde sezonun başlama tarihi 9 Aralık Pazartesi’nden 11 Aralık Çarşamba’ya alındı. 7’den 6’ya düşen takım sayısı düşünülerek iki devreli olması planlanan normal lig periyodu 3 devreli olarak yeniden düzenlendi. Yeni programa göre ligin açılış maçı YDÜ ile GAÜ arasında oynanacak.

Üçüncü devrede ev sahibi olacak takımları sıralama belirleyecek

Maç programı oluşturulurken Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye Üniversiteler arası Basketbol Şampiyonası’na katılacak olması, salon gün ve saat uygunluğu göz önünde bulunduruldu. Basketbol Federasyonu ilk 2 devrenin tamamlanmasının ardından Şubat ortasında Federasyon Kupası’nı oynatmayı, devamında da üçüncü devreyi başlatmayı planlarken, bu devrede ev sahibi takımlar lig sıralanmasındaki konumuna göre netleşecek.

 

Basketbol Süper Lig ilk 2 devre fikstürü

 

11 Aralık Çarşamba         YDÜ-GAÜ                          

13 Aralık Cuma                 Koopspor-LAÜ                 

14 Aralık Cumartesi         Soyerspor-DAÜ               

18 Aralık Çarşamba         LAÜ-YDÜ                          

20 Aralık Cuma                 GAÜ-Soyerspor               

23 Aralık Pazartesi           YDÜ-Soyerspor                

27 Aralık Cuma                 Koopspor-GAÜ                

28 Aralık Cumartesi         LAÜ-DAÜ                          

30 Aralık Pazartesi           YDÜ-Koopspor                

03 Ocak Cuma                  Soyerspor-LAÜ                

03 Ocak Cuma                  GAÜ-DAÜ                         

04 Ocak Cumartesi          DAÜ-Koopspor                 İskele S.Salonu-19.00)

06 Ocak Pazartesi            DAÜ-YDÜ                           İskele S.Salonu-19.00)

07 Ocak Salı                      Koopspor-Soyerspor      

08 Ocak Çarşamba          LAÜ-GAÜ                          

10 Ocak Cuma                  DAÜ-Soyerspor                İskele S.Salonu-19.00)

13 Ocak Pazartesi            DAÜ-LAÜ                           İskele S.Salonu-19.00)

15 Ocak Çarşamba          GAÜ-YDÜ                          

17 Ocak Cuma                  LAÜ-Koopspor                 

18 Ocak Cumartesi          DAÜ-GAÜ                          İskele S.Salonu-15.00)

20 Ocak Pazartesi            YDÜ-LAÜ                          

21 Ocak Salı                      Koopspor-DAÜ                

24 Ocak Cuma                  Soyerspor-GAÜ               

24 Ocak Cuma                  YDÜ-DAÜ                          

28 Ocak Salı                      Soyerspor-YDÜ                

29 Ocak Çarşamba          GAÜ-Koopspor                

04 Şubat Salı                     Koopspor-YDÜ                

05 Şubat Çarşamba         LAÜ-Soyerspor                

07 Şubat Cuma                 GAÜ-LAÜ                          

08 Şubat Cumartesi         Soyerspor-Koopspor      

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