Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor

KKTF tarafından düzenlenecek NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 1 Aralık Pazar günü oynanacak 1. Hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

Ligin ilk haftası, heyecanlı ve çekişmeli maçlar tenis severleri bekliyor. 2018-2019 Tenis Ligi şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 2019 Başbakanlık Kupası şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesini evinde konuk ederken, ligi 2. Sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü Başbakanlık kupası finalisti Girne Amerikan Üniversitesini Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında ağırlayacak.

Ligin ilk haftası Federasyon kortlarında oynanacak olan Pakan Spor Kulübü ile Gönyeli Tenis Kulübü arasındaki karşılaşma, Federasyon kortlarında gerçekleşen tadilat nedeni ile Gönyeli Tenis Kulübü kortlarına alındı.

Gönyeli Tenis Kulübü ligin yeni takımı Pakan Spor Kulübünü Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında misafir edeceği haftada, 2019-2020 NİCOSİA MOTORS Tenis Ligi 1. Hafta karşılaşmalarını izlemek için tüm tenis ve sporseverler kortlara davetlidir.