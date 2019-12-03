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Ahmet Pehlivan İçin Mindere Çıkılıyor
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:29

Ahmet Pehlivan İçin Mindere Çıkılıyor

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Güreş Yıldızlar Ligi”ne ait “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları” bugün yapılıyor. Lefkoşa Rıfat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak olan “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Güreş Yıldızlar Ligi”ne ait “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları” bugün yapılıyor.

Lefkoşa Rıfat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak olan “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları” saat 09.00’daki tartılar sonrası saat 10.00’da başlayacak.

Müsabakalarda Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse ve Erol Avunç hakem olarak görev alacak.

 

 

 

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Ahmet Pehlivan İçin Mindere Çıkılıyor Haberi

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