Ocak Yandı, Çetinkaya Söndü (1-0)

K-Pet Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Türk Ocağı ile GAÜ-Çetinkaya, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya yarışta 1-0 mağlup olarak bir yara daha alırken Türk Ocağı ligin altından uzaklaşma adına çok önemli bir galibiyete imza atarak 22. Hafta da play out dışında kaldı

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimek, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu

T.OCAĞI: A.Karal, Yunus, İsmet, Mustafa, Bilal, James , Michel, Doğukan, Hascan , Remzi, Eneramo

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Abbas, Serhan, Tunç, Batuhan, H.Kayalılar, İ.Çıdamlı, Ümitcan , B.Eko, David, Muammer

GOLLER: Dk. 50 Remzi