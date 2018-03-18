Ydü, Uzatmalarda Kazandı (94-87)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük erkekler basketbol liginde YDÜ rakibi Girne Üniversitesini normal süresi 78-78 eşitlikle biten maçta uzatmada 94-87 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın yıldızı YDÜ’den 36 sayı atan Anderson oldu.

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Hatice Ersözlü

YDÜ: Lashard Anderson, Arif, Halil, İhsan, Sercem, Berkem, Ahmet, Arda, Nenad Mısanoviç, Görkem, Burak, Alp

Girne Üniversitesi: Benon, Jordan Bedford, Mert, Hüseyin, Hamit, Fehmi, Xavıer Smıth, Ferit, Batu, Osman, Wıllıe Clayton, Günay

Karşılaşmanın ilk periyotuna hızlı başlayan YDÜ oldu ve ilk 5 dakikayı 13-7 önde geçti. Oyunda dengeyi sağlayan Girne Üniversitesi etkili hücumları ile bu periyot 20-20 eşitle son buldu. 2.periyotun 15.dakikası karşılıklı basketlerle geçildi ve Girne Üniversitesi 32-30 üstünlük sağladı. İlk yarının sonuna kadar üstünlüğünü sürdüren Girne Üniversitesi ilk yarıyı 41-35 önde tamamladı. 2.yarıda başa bir çekişme vardı. YDÜ’de Anderson, İhsan ve Halil, Girne Üniversitesinde ise Jordan, Clayton ve Smıth takımlarına adına skor yükünü üstlenen isimler oldular ve 3.periyot 57-56 Girne Üniversitesinin üstünlüğünde geçildi. Son periyotta da çekişme ve heyecan devam etti ve karşılaşma 78-78 eşitlikle son buldu. Uzatmada ise YDÜ tecrübeli oyuncuları ile oyun kontrolünü eline aldı ve karşılaşmadan 94-87 galip ayrılmayı başardı.