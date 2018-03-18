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Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:37

Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon

Ortaokullar arası yıldızlar futsal finalleri sonunda Kızlarda Polatpaşa erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçlarında kızlarda Bayraktar Ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Orta

Ortaokullar arası yıldızlar futsal finalleri sonunda Kızlarda Polatpaşa erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu.

 

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçlarında kızlarda Bayraktar Ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu 4-0 yenerek üçüncülüğü elde etti. Erkekler üçüncülük maçında ise Türk Maarif Koleji Girne Amerikan Koleji’ni 3-2 yenerek üçüncü oldu.

Final maçlarında kızlarda Polatpaşa Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu‘nu 2-1 yenerek şampiyon olurken erkekler final maçında Yakın Doğu Koleji Polatpaşa Ortaokulu’nu 3-1 yenerek şampiyonluğun sahibi oldu.

Final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye gişrenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Kızlar

 

Erkekler       

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Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
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