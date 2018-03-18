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Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:37

Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket

Kadınlar Euroleague Final Four eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ilk iki maçında Fransa’nın Bourges Basket takımını eleyerek Final Four’a yükselen YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın Final Four’daki ilk rakibi Macaristan temsilcisi

Kadınlar Euroleague Final Four eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ilk iki maçında Fransa’nın Bourges Basket takımını eleyerek Final Four’a yükselen YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın Final Four’daki ilk rakibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket oldu.

Avrupa’nın kadın basketbolunda kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda, 20-22 Nisan’da düzenlenecek Final Four’da, YDÜ’nün ilk maçında Sopron Basket ile karşılaşacağı bildirildi. YDÜ’nün yanı sıra Rusya ekipleri Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg’da Final Four’da mücadele etme hakkı elde etti. Final Four organizasyonunda YDÜ ile Sopron Basket, Dynamo Kursk ile de UMMC Ekaterinburg karşılaşacak. Bu maçlardan galip ayrılan takımlar finalde kupa için mücadele edecek. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük ve dördüncülük için karşılaşacak. Final Four’a ev sahipliği yapacak takım önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Zafer Kalaycıoğlu; “Rakibimiz Yabana Atılacak Bir Takım Değil”

YDÜ Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Final Four’da tek Türk temsilcisi olarak sorumluluklarının arttığını belirtti. Sopron Basket’in yabana atılmaması gereken bir takım olduğunu ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “İyi savunma yapan ve mükemmel bir takım uyumları var. Bu başarılarını da çeyrek finalde Fenerbahçe’yi 20 sayı farkla yenerek gösterdiler. Müsabakalara Çok iyi hazırlanıyorlar. 2009 yılından sonra yeniden Final Four’a kaldılar. Biz de Euroleauge’de mücadele ettiğimiz ilk yılımızda hem grubu lider bitirdik hem de Final Four’a kaldık. Bu çok büyük bir başarı, bu başarıların arkasında iyi bir ekip çalışması var. Final oynamak içinde elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Türk Halkını En iyi Şekilde Temsil Edeceğiz”

Final Four’a kalarak sorumluluklarının arttığını dile getiren Kalaycıoğlu, “Başarılarımızla gurur duyan ve bize saygı gösteren Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil etmek adına sorumluluklarımız arttı. Başarılar karşısında aldığımız bu saygı bizi mutlu ediyor. Bu doğrultuda artık daha fazla çalışacağız. En iyisini yapmak ve adını yazdırdığımız Final Four’da final oynamak için mücadele edeceğiz. Arzumuz şampiyonluk, inşallah ilk kez katıldığımız Euroleague organizasyonunda şampiyonluk kupasını da kaldırırız” şeklinde konuştu.

 

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Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
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Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
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