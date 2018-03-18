Gtmk Ve Gak Şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liseler Arası tenis final müsabakaları dün oynandı.

Tenis Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içindeki kortalarında oynanan maçlar sonunda Kızlarda Gazimağusa Türk Maarif Koleji, erkeklerde ise Girne Amerikan Koleji şampiyon oldu. Kızlarda Levent Kolej ikinciliği elde ederken Türk Maarif Koleji de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Levent Kolej ikinci Türk Maarif Koleji de üçüncülüğü elde etti.

Müsbakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Kızlar

Erkekler