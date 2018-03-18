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Gingi, Şampiyon
Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen dokuzuncu ayak müsabakalarında genel klasmanda zirvede bulunan LEGEND sporcusu Cemal Gingi şampiyon oldu.
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın 9’uncu ayak müsabakaları önceki gün yapıldı. Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen dokuzuncu ayak müsabakalarında LEGEND sporcusu Cemal Gingi şampiyon oldu. Genel klasmanda ilk sırada bulunan Cemal Gingi, finalde takım arkadaşı Faik Amcaoğlu’nu yenerek mutlu sona ulaştı. Faik Amcaoğlu’nun ikinci olduğu turnuvada, üçüncülüğü Gönyeli Avcılık Atıcılık sporcusu Mustafa Erciyes, dördüncülüğü ise Beyarmudu Belediyesi’nden Faik Kozansoy elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Asbaşkanı Tansu Tilki verdi.
Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası 9’uncu ayak sonuçları şöyle:
1.Cemal Gingi
2.Faik Amcaoğlu
3.Mustafa Erciyes
4.Faiz Kozansoy
FERDİ PUAN DURUMU
S SPORCU ADI PUAN
1 Cemal Gingi-LEGEND 136
2 Faik Amcaoğlu-LEGEND 111
3 Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At. 91
4 Erkan Canbolat-DİGEM 70
5 Mustafa Erciyes-Gönyeli Av.At. 70
6 Hakan Boral-LEGEND 59
7 Sedat Sedatgil-DİGEM 44
8 Tahir Çaltinoğlu-DİGEM 43
9 Ali Kasapoğlu-Gönyeli Av.At. 41
10 Tansu Tilki-Gönyeli Av.At. 40
TAKIM PUAN DURUMU
S TAKIM ADI PUAN
1 LEGEND 406
2 Gönyeli Av.At. 323
3 DİGEM 235
4 Yenicami 187
5 Lefkoşa Spor Birliği 103
6 Beyarmudu Belediyesi 88
7 İGEM 74
8 Dağyolu 62
9 Lefkoşa Darts Birliği 58
10 Düzova 43
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- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
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- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans