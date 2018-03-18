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Gingi, Şampiyon
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:37

Gingi, Şampiyon

Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen dokuzuncu ayak müsabakalarında genel klasmanda zirvede bulunan LEGEND sporcusu Cemal Gingi şampiyon oldu. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts

Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen dokuzuncu ayak müsabakalarında genel klasmanda zirvede bulunan LEGEND sporcusu Cemal Gingi şampiyon oldu.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın 9’uncu ayak müsabakaları önceki gün yapıldı. Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen dokuzuncu ayak müsabakalarında LEGEND sporcusu Cemal Gingi şampiyon oldu. Genel klasmanda ilk sırada bulunan Cemal Gingi, finalde takım arkadaşı Faik Amcaoğlu’nu yenerek mutlu sona ulaştı. Faik Amcaoğlu’nun ikinci olduğu turnuvada, üçüncülüğü Gönyeli Avcılık Atıcılık sporcusu Mustafa Erciyes, dördüncülüğü ise Beyarmudu Belediyesi’nden Faik Kozansoy elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Asbaşkanı Tansu Tilki verdi.

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası 9’uncu ayak sonuçları şöyle:

1.Cemal Gingi

2.Faik Amcaoğlu

3.Mustafa Erciyes

4.Faiz Kozansoy

 

FERDİ PUAN DURUMU                                                                            

S      SPORCU ADI                            PUAN

1      Cemal Gingi-LEGEND               136

2      Faik Amcaoğlu-LEGEND           111

3      Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.  91

4      Erkan Canbolat-DİGEM              70

5      Mustafa Erciyes-Gönyeli Av.At. 70

6      Hakan Boral-LEGEND               59

7      Sedat Sedatgil-DİGEM               44

8      Tahir Çaltinoğlu-DİGEM             43

9      Ali Kasapoğlu-Gönyeli Av.At.    41

10    Tansu Tilki-Gönyeli Av.At.         40

 

TAKIM PUAN DURUMU                                                                       

S      TAKIM ADI                           PUAN

1      LEGEND                                 406

2      Gönyeli Av.At.                         323

3      DİGEM                                    235

4      Yenicami                                  187

5      Lefkoşa Spor Birliği                 103

6      Beyarmudu Belediyesi             88

7      İGEM                                       74

8      Dağyolu                                    62

9      Lefkoşa Darts Birliği                58

10    Düzova                                     43

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