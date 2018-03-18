‘Enginar Dolması’ Filmi Ayakta Alkışlandı

“Enginar Dolması” adlı filmin galası önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Konusu, 1960’lı yıllarda güneyde kalan Mormenekşe köyünde geçen hikayede, Dr. Küçük’ün köye yapacağı ziyaret sebebi ile köylülerin yaptığı hazırlıklar ve yaşanan olayların aktarıldığı 35 dakikalık Enginar Dolması adlı filmin galasında Atatürk Kültür Merkezi salonu tamamen doldu.

Yönetmenliğini Cemal Yıldırım, Senaryosunu ise Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel’in yazdığı ‘Enginar Dolması’ adlı filmin ilk gösterimi, Dr. Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart nedeniyle önceki akşam, Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından düzenlenen resepsiyonla yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kültür Dairesi, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan filmin gösterimi öncesinde Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği’nin hazırlamış olduğu enginarlı pilav konuklara ikram edildi.

Film gösterimi sonunda ise Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından filme katkı koyan herkese teşekkür belgesi takdim edildi.

Enginar Dolması filminin gösterimi öncesinde konuklara kısa bir konuşma yapan Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel, bu filmin senaryosunu yıllar önce yazdığını ve tiyatro şeklinde oynandığını ifade etti. Yapmış oldukları “Enginar Dolması” filmini kültürümüze ait birçok değeri gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydeden Ummanel, ayrıca özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün gelecek nesillere tanıtılması olduğunu vurguladı.

Filmde, hem mücadele yıllarındaki dayanışmanın hem de unutulmaya yüz tutmuş birçok değerin izleyiciyle buluşturulduğunu ifade eden Erşen Ummanel, bu filme katkı koyan herkese tek tek teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.

“Enginar Dolması” filminin yönetmeni Cemal Yıldırım ise, film için kendisine yapılan teklifi aldığı zaman biraz tereddüt ettiğini ancak, filmin senaryosunu okuduktan ve çekimlerine başlanması sonrasında kendisinin çok heyecanlandığını kaydetti. Film çekimleri sırasında her şeyin doğal haliyle çekildiğini ve zaman zaman güldüren zaman zaman ise hüzünlendiren bir kısa film yaptıklarını söyleyen Yıldırım, gerek köy halkına gerekse filme katkı koyan tüm ekibe teşekkür etti.

Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği projesi olan film, Şubat ayı içerisinde 1 hafta süre ile Mormenekşe köyünde yapıldı.

BluePlatform ve Quip Production teknik yapımcılığında gerçekleştirilen çekimlerde oyuncuların tümü, dernek üyesi ve köylülerden oluşan amatör bir kadrodan oluşmakta.

Filmin görüntü yönetmenliğini Fuat Sözen, Sanat yönetmenliğini ise Şebnem Elings üstlenirken, Proje sorumlusu ise Elçim Öztemiz oldu.