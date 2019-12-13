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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nda Prömiyer: Öksüzler
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 11 Aralık Çarşamba akşamı yeni oyunu “Öksüzler”in prömiyerini gerçekleştiriyor.
Dennis Kelly’nin yazdığı Selen Girit’in çevirdiği “Öksüzler” oyununu Aliye Ummanel yönetti. Oyun Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiliz yazar Dennis Kelly’nin yazdığı “Öksüzler” küçük bir aile etrafında gelişen hikâyesinde çağımızın şiddet, ötekileştirme, ırkçılık gibi evrensel sorunlarına dikkat çekiyor. Tüm bunlar içinde aile, dürüstlük gibi temel insani değerlerimizin sınandığı bir zemin kuruyor ve bizi “Dünya böyle bir yer mi oldu artık?” sorusuyla baş başa bırakıyor.
Oyunun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yorumu “hikâyeler çağında aslını korumak” temelinde kuruluyor.
Oyunun yönetmeni bu yaklaşımı “Bizim yangınımız, bizim neslimizin yangını bu çünkü. Hangi değere sarılsak elimizde kalıyor. Aile, ülke, dürüstlük, sevgi, adalet… Her biri, aslını yansıtmayan bir hikâyede başka bir şeye dönüşmüş, manipüle edilmiş, sömürülmüş halde. Hikâyeler çağı bu. Kurmaca hikâyelerde savrulup duruyorlar.” şeklinde tanımlıyor.
“Öksüzler”in konusu işte şöyle: İkinci kez anne baba olacak olan Helen ve Danny evlerinde bir kutlama yemeği yemektedirler. Bu yemek sırasında Helen’ın kardeşi Liam zamansız bir şekilde, kanlar içinde gelir. Başından kendisinin masum olduğu, şiddet içeren bir olay geçmiştir. Bir yandan olan biteni anlama çabasındaki çift diğer yandan da ona kol kanat germeye çalışır. Ancak gece ilerledikçe hikâye onları adalet, vicdan, ahlak, aile gibi önemli insani değerlerle sınanacakları bir yere doğru sürükler. Geçmişin yükü de artık ortaya serilir.
Aliye Ummanel’in yönettiği oyunda Osman Ateş, Hatice Tezcan, İzel Seylani ve Tuğra Özyiğit rol aldı.
Oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Fırat Eseri, müzik/efekt seçimini Osman Ateş, afiş ve broşür tasarımı Barış Argus, oyunun fotoğraf çekiminiyse Mustafa Evirgen gerçekleştirdi.
Oyunda Mehmet Demir sahne amiri, Salih Kanatlı ışık uygulama, Mehmet Eseri efekt uygulama, Asya Kazafanalı dekor& kostüm asistanlığı, Ceren Kanatlı ile Harper Sözer halkla ilişkiler, Ülgen Çakır idari işler, Erhan Kurt kültür işleri memuru olarak görev aldı. Oyuna Eziç ve Jetgaz sponsor olarak destek verdi.
11 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00’de Bandabuliya Sahnesi’nde prömiyer yapacak olan “Öksüzler” her çarşamba ve cuma aynı saatte burada sahnelenecek.
Oyun yaş sınırı +16 olup biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.
DB/TAK
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans