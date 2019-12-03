Haksen’Den Seminer Ve Konser

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) bugün seminer ve konser düzenliyor. Sendikadan verilen bilgiye göre, Seminerde, Bülent Gardiyanoğlu Kamuda Kaliteli Hizmet Sunumu ve Verimliliğin Artırılması konusunda sunum yapacak. Lütfiye Özipek de Yak