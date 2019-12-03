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02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:30
Haksen’Den Seminer Ve Konser
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) bugün seminer ve konser düzenliyor. Sendikadan verilen bilgiye göre, Seminerde, Bülent Gardiyanoğlu Kamuda Kaliteli Hizmet Sunumu ve Verimliliğin Artırılması konusunda sunum yapacak. Lütfiye Özipek de Yak
Eşit Hak ve Adalet Sendikası bugün seminer ve konser düzenliyor.
Sendikadan verilen bilgiye göre, Seminerde, Bülent Gardiyanoğlu Kamuda Kaliteli Hizmet Sunumu ve Verimliliğin Artırılması konusunda sunum yapacak.
Lütfiye Özipek de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verecek.
Konser, saat 14.00’te başlayacak.
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