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26 Kasım 2019 Salı Saat 09:49
Alev Erlat Akacan’In Resim Sergisi Yarın Açılıyor
Alev Erlat Akacan’ın resim sergisi yarın açılıyor. Girne Belediyesi Sanat Galerisinde yer alacak serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Sergi 26 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında hafta içi 10.00-17.00, cumartesi 10.00-15.00
Alev Erlat Akacan’ın resim sergisi yarın açılıyor.
Girne Belediyesi Sanat Galerisinde yer alacak serginin açılışı saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Sergi 26 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında hafta içi 10.00-17.00, cumartesi 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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