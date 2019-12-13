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Xxıx. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Aralık Cuma Günü Açılıyor
09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:45

Xxıx. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Aralık Cuma Günü Açılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılış ve ödül töreni 13 Aralık Cuma günü saat 17.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılış ve ödül töreni 13 Aralık Cuma günü saat 17.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yapacak. Açılışta, fotoğraf sanatçıları Orhan Cem Çetin, Nezaket Tekin ve Tahir Ün’den oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçıların ödülleri de verilecek.

Sonuçları 25 Kasım tarihinde açıklanan ve 3 kategoride gerçekleştirilen XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Serbest kategorisindeki Başarı Ödülü “Kahvehane” isimli fotoğrafıyla ve Mansiyon da “Contact” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Serbest kategorisindeki Başarı Ödülü “TheMothersAndTheBabies” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı ve Mansiyon “Lida” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay’ın, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Hurry! Somethings Goes Wrong” isimli fotoğrafıyla Atilla Karaderi’nin, Mansiyon da “Dört Mevsim Mesarya” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın olmuştu.

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü “Costal Colours” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü “Kardeşler” isimli fotoğrafıyla Meltem Çelikeri’nin ve Osman Örek Özel Ödülü de “Emekli” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu. Yarışmada 5 eseri sergileme alan Hasan Bağlar da En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

SERGİDE YER ALACAK FOTOĞRAFLAR…

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, ödüllü fotoğraflarla birlikte sergileme alan toplam 32 katılımcının 63 eseri yer alacak. Serbest kategorisinden 16, Serbest kategorisinden 16, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisinden ise 31 fotoğraf sergilenecek.

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserleri şöyle;


Serbest Kategorisi

1.Engin Arca, “Kahvehane” , 2.Engin Arca, “Contact” , 3.Yıltan Taşçı, Emekli” , 4.Hasan Bağlar, “LittleTiger” , 5.Emel Sefer, “Bakış” , 6.Emel Sefer, “Can Dostum”, 7.Emel Sefer, “Tuğla Fabrikası”, 8.Erkan Çelikeri “Anam”, 9.Erkan Çelikeri “Çocuk”, 10.Hüseyin Çekirdek, “Benim”, 11.Hüseyin Çekirdek, “Biter”, 12.Kenan Hürdeniz, “Işık Dansı”, 13.Özfer Özatay “Sabah Temizliği”, 14.          Saydam Soy “Heaven”, 15.Saydam Soy “Mr. Mouflon”, 16.Yıltan Taşçı, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”

Serbest Kategorisi

1.Yıltan Taşçı, “TheMothersAndTheBabies” ,  2.Buket Özatay, “Lida” , 3.Meltem Çelikeri, “Kardeşler” , 4.Hasan Bağlar, “MorningBeauty” , 5.Alev Emre Gürsev, “Road of Pearl”, 6.Ayşe Keçecioğlu, “Öteki Yüz”, 7.Cem Melih, “CMC”, 8.Emel Sefer “Second Class”, 9.Hüseyin Çekirdek “Zor Dostum”, 10.Kaan Tüccar “An UnorthodoxDimension”, 11.Kenan Hürdeniz “SnowyHamnoy”, 12.KornellaPoggel-Sonsal “OnlyOneKiss”, 13.Mehmet Gökyiğit “Foggy Rise”, 14.Mehmetali Karahasan “Sevişme Anı”, 15.SadiyeÖksüzoğulları “Beauty”, 16.Saydam Soy “Sun Of Sveti”,

Dört Mevsim Kıbrıs Kategorisi

1. Atila Karaderi “Hurry! Something Goes Wrong” , 2.Tevfik Ulual “Dört Mevsim Mesarya” , 3.Hasan Bağlar “CoastalColours” , 4.Hasan Bağlar “Lapsana” , 5.Hasan Bağlar “Orange Tip” , 6.Arcan Ekdal “Karpazda Yaz”, 7.Arcan Ekdal “Yasemin Kokulum” , 8.Atilla Karaderi “Çapkın”, 9.Ayla Atay “GlaucopsychePaphos ”, 10.Başar Taşlı “Av Peşinde”, 11.Başar Taşlı “Landing”, 12.Başar Taşlı Gün Doğarken, 13.Duyal Tüzün “Caretta”, 14.Ebru Derviş Gökyiğit, “SnowyTroodos”, 15.Ebru Derviş Gökyiğit “Sunset”, 16.Engin Arca “Tank”, 17.Erkan Çelikeri “Manastır”, 18.Haktan Okumuşoğlu “NorthernMilkway”, 19.İbrahim Alkan, “Tulipa”, 20.Kemal Atay “Kültür ve Folklor Evi Kaleburnu”, 21.Kenan Hürdeniz, “Kıbrıs’ta İlkbahar”, 22.Kenan Hürdeniz “Yeşil Kıbrıs”, 23.Mehmet Gökyiğit “Mayday”, 24.Mehmet Gül “KozanköyInSummer”, 25.Mehmetali Karahasan “Baharın Meleği”, 26.Özfer Özatay, “Keyif”, 27.Sadık Azimli “Doğanın Renkleri”, 28.       Saydam Soy  “Golden Flight”, 29.Tevfik Ulual “Hala Sultan ve Flamingolar”, 30.Umut Yolsal “World Is Turning”, 31.Yıltan Taşçı “Şimdi Molohiya Zamanı”,

Sergi, 21 Aralık tarihine kadar mesai saatleri içinde,  Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

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