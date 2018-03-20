“Düşte Umut Yürekte Sızı” Kitabı Girne’De Tanıtılacak

Hakan Çakmak’ın, Sanatçı Yaşar Ersoy’un anlatımıyla kaleme aldığı, “Düşte Umut Yürekte Sızı” isimli kitap için bugün tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi, Leymosun Kültür Vakfı, Limasollular Derneği ve Khora Kitap’ın Organizasyonuyla Girne Leymosun Kültür Evi’nde yer alacak etkinlik saat 16.00’da başlayacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, merhum Hakan Çakmak’ın ülke sanatı ve sanatçısına yaptığı katkıların çok önemli olduğunu ifade ederek, Çakmak’ı saygıyla andığını, aynı zamanda Yaşar Ersoy’un ülkenin yetiştirdiği en önemli tiyatro sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Böylesi anlamlı bir etkinlikte yer alacak olmanın kendisine büyük onur ve gurur verdiğini ifade eden Güngördü, tüm sanatçı ve sanatseverleri, kitap tanıtım etkinliğine davet etti.