Ydü, Kız Ve Erkeklerde Şampiyon

Badminton Carlton yıldızlar ligi sona erdi

Federasyonumuz tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Carlton Yıldızlar Ligi, 11-05-2018 Cuma günü YDÜ Spor Salonu’nda oynanan 5’inci hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Ligi kızlarda ve erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon olarak noktaladı. Kızlarda ve Erkeklerde ikinci Girne Üniversitesi, ve yine Kız ve Erkelerde üçüncü Net Spor Kulübü oldu.

Ödül töreni:

13 Nisan’da başlayan Carlton Yıldızlar Ligi’ni 11 Mayıs’ta oynanan son maçlarla birlikte 15 kız ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 karşılaşmada 150 maç yapıldı. Oynanan bu 150 maç sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri 12 Mayıs günü Atatürk Spor Salonunda saat 13.00’da düzenlenen törenle verildi.