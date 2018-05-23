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Hazar Ergüçlü, Cannes’Da Kırmızı Halıda Yürüdü
22 Mayıs 2018 Salı Saat 09:03

Hazar Ergüçlü, Cannes’Da Kırmızı Halıda Yürüdü

Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, rol aldığı Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminin galası için Cannes’a giderek kırmızı halıda boy gösterdi. Ergüçlü, ilk Kıbrıslı Türk oyuncu olarak Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahl

Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, rol aldığı Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminin galası için Cannes’a giderek kırmızı halıda boy gösterdi.

Ergüçlü, ilk Kıbrıslı Türk oyuncu olarak Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminin galası için Cannes’a gitti.

Oyuncular Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu, galaya katıldı.

 

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Hazar Ergüçlü, Cannes’Da Kırmızı Halıda Yürüdü
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