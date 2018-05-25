Son Düşen Yalova Oldu

Yalova play-out sıralamasını son sırada tamamlayarak, Ozanköy ile Yeni Boğaziçi’nden sonra kümeden düşen üçüncü takım oldu. Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü ve Genlik Gücü, ligde kalmayı başardılar.

K-Pet Süper Lig play-out son maçları oynandı. Yapılan mücadelelerde Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü’nü 2-1, Yalova’da Genlik Gücü’nü 3-2’lik skorla yendi.

Bu sonuçların ardından Yalova play-out sıralamasında son sırada kalmaya devam etti ve Ozanköy ile Yeni Boğaziçi’nden sonra kümeden düşen üçüncü takım oldu.