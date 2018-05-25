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Ödül Töreni Yapıldı
24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 08:58

Ödül Töreni Yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) Yakın Doğu Üniversitesi katkılarıyla Bu yıl beşinci kez tekrarladığı  YDÜ Klasik Otomobil Rallisi, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen görkemli ödül töreniyle tamamlandı. 2018 ROYALTON K

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin Yakın Doğu Üniversitesi katkılarıyla Bu yıl beşinci kez tekrarladığı  YDÜ Klasik Otomobil Rallisi, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen görkemli ödül töreniyle tamamlandı.

2018 ROYALTON Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının dördüncü, derneğin yarış faaliyetlerinin de ikincisi olan ralli, İlkbahar organizasyonlarının da sonuncusu oldu. İlki 2014 yılın Yakın Doğu Üniversitesinin 25. kuruluş yılı anısıyla başlayan ralli, her yılın mayıs ayında tekrarlanarak bu yıl beşinci kez ekipler yarıştı. Klasik severlerin ve dernek üyelerinin yoğun katılım ve ilgi gösterdiği yarışta 74 klasik araç start aldı.  Üç saat süren ve dört zorlu Sabit Hız Testini  tamamlamayı başaran  66 araç finiş gördü. Seksen kilometre uzunluğundaki  parkur, Pazar sabah Lefkoşa Dereboyu bölgesinde bulunan YDÜ Bankası önünde saat 10.00 da başladı.

Yakın Doğu Müzesinin çok özel araçlarının da bulunduğu Birbirinden renkli klasikler halkın ilgisi arasında yarışa başlayarak en iyi ideal dereceleri yapmaya çalıştılar. Yarışta aralarında YDÜ Mütevelli heyeti başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel’in de bulunduğu yarışmacılar  Üç saat süren yarışta sırasıyla, Gönyeli Yenikent, Serhatköy, Şahinler Mevlevi  köy etapları geçerek sulu muhallebi ikramı sunulan Bostancı Taşpınar köyüne vardılar.  Ardından, Doğancı, Yeşilyurt, Cengizköy, Lefke ve finişin bulunduğu Bağlıköye vardılar. Bağlıköy’de bulunan AMBELİE Restoranda harika manzara eşliğinde öğle yemeklerini alan klasik severler günün tadını hoş sohbetlerle çıkardılar. Her yıl büyük bir ayrıcalıkla devam eden ” katılım gösteren tüm ekiplere ” YDÜ Hastanesinden Check Up olanağı bu faaliyet’te de devam ederek katılan herkese hediye edildi. Aralık ayı sonuna kadar kullanım hakkı olan bu ayrıcalıklı hediyeden katılan herkes kullanabilecek.

” Kelebek ” Çifti Zorlu Yarıştan Lider Çıktı.

İki ayaktan oluşan YDÜ ralli, pazar günü yapılan yarış kısmı ile tamamlandıktan sonra neticeler yine yarışın ertesi günü, Yakın Doğu kampüsü içerisinde yer alan ve eşsiz araçlarla dolu olan NEU klasik ve spor otomobil müzesinde açıklandı. Özellikle ilk iki SHT’nin oldukça zorlu olduğu yarışa katılanlar saat 19.30 da açıklanan neticeleri büyük bir heyecanla beklediler. Birçok favori klasik sever arasından Zorlu yarışı tecrübeli ekip 1979 model Mercedes Benz 350 SL araçlarıyla Ali Kelebek ve eşi Pembe Kelebek en az hatayı yaparak birinciliği kazandılar.

İkincilik ise 1960 model VW Beetle klasikleriyle İsmet – Ayşe Tufan çifti olurken üçüncülük ise 1980 model Mercedes Benz 280 SLC araçları ile Talmaç – Buket Başkaya çifti kazandı. Birçok yeni yarışmacının ve dernek üyesinin de katılım yaptığı ralli, müzede sunulan kokteyl eşliğinde ödül töreni gerçekleşti. Kalabalık bir ortamda başlayan ödül törenine  dernek yetkilileri yanında YDÜ mütevelli heyeti üyeleri ve KKTC İçişler bakanı Ayşegül Baybars da hazır bulundu. Birçok  kupanın dağıtıldığı gecede Genel klasman kupalarını dernek başkanı Burçin Aliusta, YDÜ Mütevelli heyeti başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel adına heyet üyesi Mehmet Soykurt ve İçişler bakanı Ayşegül Baybars  tarafından takdim edilerek faaliyet tamamlandı.

Bu yarışa ayrıca KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele komisyonu, Royalton Car, Capital Radio, Tekin İletişim de destek verdi. Dernek başkanı Burçin Aliusta ödül töreni esnasında faaliyete katkı koyan tüm kuruluşlara birer anı plaketi vererek teşekkür etti. Dernek üyelerine 2018 ROYALTON Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasında 2.25 katsayı ile puan veren yarışın ardından Yaz faaliyetleri ile 2018 sezonumuza devam edecek.

 

 

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