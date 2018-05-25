Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıtları Açıklandı

Gülgün SÜT’ün ana sponsoru olduğu Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da başlıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli motorspor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine “Akdeniz Rallisi” adıyla dahil oluyor.

Etaplar

1-3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yarışlar, Girne, Tirmen, Esentepe, Lefkoşa, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç’te gerçekleşecek. 1 Haziran Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk gün Girne Şehir içi Etabı geçilecek. Servis Alanı’nın Atatürk Stadyumu-Lefkoşa’da olacağı rallide ekipler, 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak. Rallinin son günü olan 3 Haziran Pazar günü, sırası ile Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecekler. Toplam uzunluğu 454.45 kilometre olacak olan rallide ekipler, 7 özel etabın toplamı olan 112.38 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecekler.

36 ekip start alacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek uluslararası nitelikteki motorspor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde bu yıl 36 ekip start alacak. Türkiye Historic Şampiyonası kayıtlarının 25 Mayıs Cuma gününe kadar devam edeceği açıklanırken, Girne’de gerçekleşecek özel etapta da 5 yarışmacı start alacak.

Sponsorlar

Bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası çatısı altında düzenlenecek olan “Kuzey Kıbrıs Rallisi”nin ana sponsoru Gülgün SÜT olurken, KKTC Turizm Bakanlığı, Spor Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin büyük katkıları ile organize edilecektir. Diğer sponsorlarımız ise şöyle:

Şeker Sigorta, Rocks Hotel, Motul, Kitkat, Capital Radio, PİKO Ajans ve Reklamcılık, Car Assist, Nethouse, Akgünler Denizcilik, Alpet, Fina, Major, Polaris, Kombos, BigBox

Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde yarışacak sporcular şöyle: