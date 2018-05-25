Antrenörlerin Seminer Programı Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile K Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu gelişim semineri bu yıl Güzelyurt’da düzenleniyor.

24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim Seminere TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden Mustafa Nurgülen, Özcan Bizati, Haluk Kaplan, Göztepe futbol takımı teknik direktör yardımcı antrenörü Mehmet Ak, YDÜ den Öğretim görevlisi Osman Emiroğlu Eğitmen olarak katılacak. Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2018-2019 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır. Yenileme seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9.maddesi yenileme seminerinin 2.fıkrası “yenileme seminerine mazereti olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir. Önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi arkadaşlarımıza bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi bir başvuruda bulunmamalarını özellikle hatırlatıldı. Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına seminere katılım beklenmektedir.

Kik gün sürecek olan antrenör gelişim semineri programları da açıklandı.

24 Mayıs Perşembe 1.gün Teknik direktör ve A lisans yenileme seminer programı şöyle :

Yer : Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

08:00-10:00 Kayıt kabul

10:00-10:30 Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşmalar

10:30-11:15 Takım Yönetimi ve Futbolda trendler

11:15-12:00 Futbolda dar alan oyunlarının önemi

12:00-13:30 Öyle yemeği ve dinlenme

13:30-15.00 Antrenman programlarını geliştirme

17:30 Sertifika dağıtımı ve kapanış

25 Mayıs Cuma 2.gün B, C lisans ve kaleci antrenörü yenileme seminer programı şöyle :

Yer : Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

08:00-10:00 Kayıt kabul

10:00-10:30 Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşmalar

10:30-11:15 Takımda liderlik

11:15-12:00 Antrenman programlarını geliştirme

12:00-12:45 Kaleci tekniği öğretimi

12:45-13:30 Öyle yemeği ve dinlenme

13:30-15.00 Futbolda dar alan oyunlarının önemi

15:00 Sertifika dağıtımı ve kapanış