Benekli Turnuvası Amcaoğlu’Nun

Güzelyurt’ta yapılan Hasan Benekli Açık Anı Darts Turnuvası’nda Faik Amcaoğlu Şampiyon odu.

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen ve Binatlı Spor Kulübü’nün sponsorluğunda yapılan puanlı açık darts turnuvaları tamamlandı. Sezonun son turnuvası olan Hasan Benekli Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz akşam oynandı. Binatlı Darts Salonu’nda gerçekleşen turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon odu. Mustafa Behlül ile final karşılaşan Faik Amcaoğlu rakibini 2-1 yenerek birinciliği kazandı. Çift eleme sistemine göre oynanan turnuvada yarı finalde rakibine yenilen Hasan Bozbeyli, gecenin üçüncüsü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Salih Benekli, Binatlı Kulüp Başkanı Orsel Neşe, yönetici Halil Çeliktaş, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, yönetici Hüseyin Orakçıoğlu ve Osman Evirgen tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı Finaller:

Hüseyin Orakçıoğlu-Hasan Bozbeyli: 0-2

Faik Amcaoğlu-Mustafa Behlül: 2-1

Final maçı

Faik Amcaoğlu-Mustafa Behlül:2-1

Yan ödüller:

En Yüksek sayı Atan: Hüseyin Orakçıoğlu

En Yüksek sayıdan Bitiren: Mehmet Özçalıcıoğlu

En Az Dartta Bitiren: Faik Amcaoğlu