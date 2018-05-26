- Kerkük’te Güvenlik Güçleri İle Deaş’lılar Arasında Çatışma
- Enduro Şampiyonası İskele’De Devam Ediyor
- Fed’Den Faiz Mesajı
- Erdoğan’Dan Açıklama
- Görme Engellilere Yapay Zekalı “Üçüncü Göz” Geliyor
- Antrenörler Semineri Tamamlandı
- Yunanistan’Dan Darbecilere “İltica Hakkı” Kararı
- “bir Mağusa Hikayesi Canlanıyor”
- Johnson&johnson ‘bebek Pudrası’ Davasında Suçlu Bulundu
- Bakan Besim Bazı Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
- Şehit Güreşçiler Anılıyor
- Bakan Nami, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’Nü Ziyaret Etti
- Yüksek Mahkeme, Reynar’In İstifası Hakkında Açıklama Yaptı
- Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı
- Güngördü, İnşaat Müteahhitleri Birliği İle Ktmmob’Ni Ziyaret Etti
- Eroğlu:lefkoşa’Nın Durumu Arzulanan Noktadan Çok Uzak
- Libya’da Bombalı Saldırı
- Hastane Morgunda Muhafaza Edilen Cesetler Yarın Gömülüyor
- Gg’Nin Antrenman Sahası Bakımda
- Omaç Başat, Anıldı
- Türkiye’Deki Seçimlere 31 Gün Kaldı
- Kalın: Dolardaki Artış Suni, Şişirilmiş Bir Artış
- “Bir Mağusa Hikayesi Canlanıyor” Sergisi Bugün Halkla Buluşuyor
- Güçlü Olan Kazansın
- Mağusa Geneline Yarın 3 Saat Süreyle Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
- Yemen’De Kasırga
- Dövizin Yükselişi Durdurulamıyor
- Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
- “Topraklama” Konulu Seminer Düzenlenecek
- Husilerden Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- Ticaret Ve Sanayi Başlıkları Altında Sürdürülen Çalışmaların Sonuçları Nami’Ye Sunuluyor
- Güliz Özverir’İn “O Çınar’In Gölgesinde” İsimli 3. Kitabı Yayımlandı
- New York’Ta Trump Karşıtı Protesto
- “Lefkoşa Bize, Biz Lefkoşa’Ya Güveniyoruz”
- Akıncı İle Erhürman Görüşecek
- Dolarda Hareketlilik
- “Bir Mağusa Hikayesi Canlanıyor” Sergisi Bugün Halkla Buluşuyor
- Gg’Nin Antrenman Sahası Bakımda
- Enduro Şampiyonası İskele’De Devam Ediyor
- Şehit Güreşçiler Anılıyor
- Omaç Başat, Anıldı
- Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı
- Antrenörler Semineri Tamamlandı
- Güçlü Olan Kazansın
- Dövizin Yükselişi Durdurulamıyor
- Yunanistan’Dan Darbecilere “İltica Hakkı” Kararı
- Yemen’De Kasırga
- Johnson&johnson ‘bebek Pudrası’ Davasında Suçlu Bulundu
- Kerkük’te Güvenlik Güçleri İle Deaş’lılar Arasında Çatışma
- Libya’da Bombalı Saldırı
- Fed’Den Faiz Mesajı
- Görme Engellilere Yapay Zekalı “Üçüncü Göz” Geliyor
- Kalın: Dolardaki Artış Suni, Şişirilmiş Bir Artış
- Türkiye’Deki Seçimlere 31 Gün Kaldı
- Hastane Morgunda Muhafaza Edilen Cesetler Yarın Gömülüyor
- Bakan Nami, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’Nü Ziyaret Etti
Antrenörler Semineri Tamamlandı
KTFF ve KTFAD tarafından her yıl birlikte gerçekleştirilen seminerlerden biri olan Teknik Direktör ve A Lisans Gelişim Semineri dün yapılan B-C ve Kaleci Antrenörü Gelişim Semineri ile tamamlandı.
B-C ve Kaleci Antrenörü Gelişim semineri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Seminere KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Türkiye’den gelen eğitmenlerle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Emiroğulları katıldılar.
Seminerde öğlenden önce 3 ve öğlenden sonra 1 olmak üzere toplam 4 sunum yapıldı.
Sunum konuları ve sunumları yapanlar.
a-“Takımda liderlik” konusunda Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Emiroğulları,
b-“Antrenman programlarını geliştirme” konusunda Göztepe Teknik Direktör Yardımcısı Mehmet Ak,
c-“Kaleci eğitimi” konusunda ise eğitmen Haluk Kaplan,
d-“Dar alan oyunlarının önemi” konusunda da Sivasspor’da görev yapan Özcan Bizati yaptıkları slaytlı sunumlarla seminere katılanları bilgilendirdiler.
Süleyman Göktaş:”Bizim isteğimiz futbolumuzun daha yukarılara çıkmasıdır.”
”Katılanlara öncelikle teşekkür ederim. Buradaki seminerler Türkiye’deki müfredatın tamamen aynisidir. Futbolda geleceğin ustaları bu gibi yerlerden çıkar. Biz teknik adamlar zaman zaman hem üzüldüğümüz hem de sevindiğimiz maçlar olmuştur. Ancak bizim isteğimiz futbolumuzu daha yukarıları çıkarmaktır. Sizler her zaman örnek olmalısınız. Artık bizlerin dönemi sona eriyor ve sizlerin dönem geliyor. Bu nedenle böyle seminerlerin kıymetini biliniz” diyerek sözlerini tamamlarken seminerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
- Bakan Nami, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’Nü Ziyaret Etti
- Hastane Morgunda Muhafaza Edilen Cesetler Yarın Gömülüyor
- Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak
- Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
- Besim, Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- “Hüzünlü Ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” Belgeselinin İlk Gösterimi Bugün Yapılıyor...
- Londra’Da Kıbrıs Rüzgarı Esecek
- Meteoroloji Toz Zerreciklerine Karşı Halkı Uyardı
- » Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Stratejik Fırsatlar
- » İrlanda’Dan Eurovision İçin İsrail’İ Boykot Çağrısı
- » Bodrum Ve Kktc Master Takımları Dostluk Maçı Yaptı
- » Sağlık Bakanı Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
- » Meb, “Atam İzindeyiz” Anlayışıyla Etkinlikler Düzenliyor
- » Ramazan Ayı Bugün Başladı
- » 60 Bin Karton Bardakla Atatürk Portresi Yaptılar
- » Evirgen Turnuvası Behlül’Ün
- » Moody’S, Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirme Yaptı
- » İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı, Yarın İstanbul’A Gidecek
- » Ese Brume’Den Çifte Şampiyonluk
- » “İsrail Makamlarının Ve Savunmasız İnsanlara Silah Doğrultan İsrail Askerlerinin Hesap Vermelerini Sağlamalıyız”
- » Erdoğan’In Kudüs İçin Telefon Diplomasisi
- » Kısmet, Cannes’Da Görücüye Çıkıyor
- » Gazze’Deki Katliama Dünyanın Her Tarafında Protesto
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Kuzey Kıbrıs Kafkas Derneği, Anma Etkinliği Düzenliyor
- » İsrail’İn Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
- » Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti
- » Abd Hane Halkının Yüzde 43’Ü Yiyecek Ve Konut İhtiyacını Karşılayamıyor
- » ‘İsrail’İn Yaptığı Roma Statüsü’ne Göre Savaş Suçu’
- » Yiğitcan, Yeni Başarılara Hazır
- » Laü’Ye Ceza Yağdı
- » Tc Ysk Kesin Aday Listesini Açıkladı
- » Akdağ: Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Kalkmalı
- » Birleşik Krallık’Taki Kıbrıslı Rum Seyahat Acenteleri Birliği’Nden Kapanma Kararı
- » 2 Ceset Daha Bulundu
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bugün Toplanacak
- » İit Gazze Gündemiyle Toplanıyor
- » Kıbrıs Mitolojisi” Yayınlandı
- » Tbmm Genel Kurulu “kudüs” Özel Oturumuyla Toplandı
- » “Hüzünlü Ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” Belgeselinin İlk Gösterimi Bugün Yapılıyor
- » Tüm Annelerimizin, Anneler Günü Kutlu Olsun
- » Esad Ve Putin Soçi’De Bir Araya Geldi
- » Kktcell Sezonu Mutlu Kapattı
- » Kerkük’te Güvenlik Güçleri İle Deaş’lılar Arasında Çatışma
- » Enduro Şampiyonası İskele’De Devam Ediyor
- » Fed’Den Faiz Mesajı
- » Erdoğan’Dan Açıklama
- » Görme Engellilere Yapay Zekalı “Üçüncü Göz” Geliyor
- » Antrenörler Semineri Tamamlandı
- » Yunanistan’Dan Darbecilere “İltica Hakkı” Kararı
- » “bir Mağusa Hikayesi Canlanıyor”
- » Johnson&johnson ‘bebek Pudrası’ Davasında Suçlu Bulundu
- » Bakan Besim Bazı Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
- » Şehit Güreşçiler Anılıyor
- » Bakan Nami, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’Nü Ziyaret Etti
- » Yüksek Mahkeme, Reynar’In İstifası Hakkında Açıklama Yaptı
- » Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı
- » Güngördü, İnşaat Müteahhitleri Birliği İle Ktmmob’Ni Ziyaret Etti
- » Eroğlu:lefkoşa’Nın Durumu Arzulanan Noktadan Çok Uzak
- » Libya’da Bombalı Saldırı
- » Hastane Morgunda Muhafaza Edilen Cesetler Yarın Gömülüyor
- » Gg’Nin Antrenman Sahası Bakımda
- » Omaç Başat, Anıldı
- » Türkiye’Deki Seçimlere 31 Gün Kaldı
- » Kalın: Dolardaki Artış Suni, Şişirilmiş Bir Artış
- » “Bir Mağusa Hikayesi Canlanıyor” Sergisi Bugün Halkla Buluşuyor
- » Güçlü Olan Kazansın
- » Mağusa Geneline Yarın 3 Saat Süreyle Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
- » Yemen’De Kasırga
- » Dövizin Yükselişi Durdurulamıyor
- » Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
- » “Topraklama” Konulu Seminer Düzenlenecek
- » Husilerden Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- » Ticaret Ve Sanayi Başlıkları Altında Sürdürülen Çalışmaların Sonuçları Nami’Ye Sunuluyor
- » Güliz Özverir’İn “O Çınar’In Gölgesinde” İsimli 3. Kitabı Yayımlandı
- » New York’Ta Trump Karşıtı Protesto
- » “Lefkoşa Bize, Biz Lefkoşa’Ya Güveniyoruz”
- » Akıncı İle Erhürman Görüşecek
- » Dolarda Hareketlilik
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans