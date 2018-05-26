Antrenörler Semineri Tamamlandı

KTFF ve KTFAD tarafından her yıl birlikte gerçekleştirilen seminerlerden biri olan Teknik Direktör ve A Lisans Gelişim Semineri dün yapılan B-C ve Kaleci Antrenörü Gelişim Semineri ile tamamlandı.

B-C ve Kaleci Antrenörü Gelişim semineri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Seminere KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Türkiye’den gelen eğitmenlerle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Emiroğulları katıldılar.

Seminerde öğlenden önce 3 ve öğlenden sonra 1 olmak üzere toplam 4 sunum yapıldı.

Sunum konuları ve sunumları yapanlar.

a-“Takımda liderlik” konusunda Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman Emiroğulları,

b-“Antrenman programlarını geliştirme” konusunda Göztepe Teknik Direktör Yardımcısı Mehmet Ak,

c-“Kaleci eğitimi” konusunda ise eğitmen Haluk Kaplan,

d-“Dar alan oyunlarının önemi” konusunda da Sivasspor’da görev yapan Özcan Bizati yaptıkları slaytlı sunumlarla seminere katılanları bilgilendirdiler.

Süleyman Göktaş:”Bizim isteğimiz futbolumuzun daha yukarılara çıkmasıdır.”

”Katılanlara öncelikle teşekkür ederim. Buradaki seminerler Türkiye’deki müfredatın tamamen aynisidir. Futbolda geleceğin ustaları bu gibi yerlerden çıkar. Biz teknik adamlar zaman zaman hem üzüldüğümüz hem de sevindiğimiz maçlar olmuştur. Ancak bizim isteğimiz futbolumuzu daha yukarıları çıkarmaktır. Sizler her zaman örnek olmalısınız. Artık bizlerin dönemi sona eriyor ve sizlerin dönem geliyor. Bu nedenle böyle seminerlerin kıymetini biliniz” diyerek sözlerini tamamlarken seminerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.