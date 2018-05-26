Omaç Başat, Anıldı

OMAÇ BAŞAT TAEKWONDO KARATE BUDO Kırış müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı

Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler, verdiler. Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, Magosa Şampiyonlar Taekwondo takımlarından Lisansları vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içeresinde geçti. Müsabakaları Master Öykü Ergin Ve Federasyon Hakemleri Yönettiler.

BAYANLAR KIRIŞ MÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Pınar Akarpınar 2. Ayşe Dişçeken

2.KATAGORİ: 1. Maryam Golabgir 2. Gülistan Hamrayeva 3. Eda Biçer

3.KATAGORİ: 1. Yaren Yuvka 2. Şerife Nur Patlar 3.Yıldız Kayacı

4.KATAGORİ: 1. Buse Çevik 2. Ayşe Naz Erdoğan 3.Canan Keskin

5.KATAGORİ 1.Mualla Yıldırım 3.Hanife Demirci

ERKEKLER KIRIŞ MÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Efe Çevik 2.Mehmet Edalı 3. Emirhan Edalı

2.KATAGORİ: 1. Ufuk Eren Öztürk 2. Poyraz Polat 3. Mehmet Kayra Öztürk

3.KATAGORİ: 1. M.Sarp Karataban 2. Mert Kaya 3. Alim Candan

4.KATAGORİ: 1. Denktaş Karamahmutoğlu 2. Mehmet Kuş 3.Umut Doğan

5.KATAGORİ: 1. Arda Aslan Öztürk 2. Kerim Karpuz