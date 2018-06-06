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Basketbolda Heyecan Sürüyor
05 Haziran 2018 Salı Saat 09:27

Basketbolda Heyecan Sürüyor

Basketbol liglerine dün akşam U18 ve U14 liginde oynanan dört maçla devam edildi. Basketbol Kadınlar Ligi’nde oynanan karşılaşmada ise Koopspor ile Soyer Spor Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında büy

Basketbol liglerine dün akşam U18 ve U14 liginde oynanan dört maçla devam edildi.

Basketbol Kadınlar Ligi’nde oynanan karşılaşmada ise Koopspor ile Soyer Spor Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında büyük bir üstünlük kuran Koopspor maçtan da 59 sayı farkla 80-21 galip ayrıldı.

U-18 Liginde MGA galip

U-18 Liginde erkeklerde Mağusa Gelişim Akademisi ile Koopspor  Mağusa Arena’da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı Mağusa Gelişim Akdemisi 69-60 kazanarak geceyi galibiyetle kapadı.

U-14 Liginde Alsancak ve Akdeniz galip

U-14 liginde oynanan karşılaşmalarda Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’ndaki ilk maçta kadınlar maçında Alsancak Belediyesi ile GAÜ Çetinkaya mücadele etti.  Rahat bir oyun sonunda Alsancak Belediyesi maçtan 58-20 galip ayrıldı.

Gecenin ikinci maçında ise Akdeniz Spor Birliği ile Koopspor U-14 erkek takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmada rahat bir oyun sergileyen Akdeniz Spor Birliği karşılaşmadan 63-34 galip ayrıldı.

 

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