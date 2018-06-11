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10 Haziran 2018 Pazar Saat 06:21
Üçüncülük Maçı Kktc’Li Hakemlerin
Conifa Dünya Kupası’nda maç yöneten hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu bugün oynanacak üçüncülük maçını yönetecek. Padania ile Székely Land karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapacak Utku Hamamcıoğlu’nun yardımcılıkların
Conifa Dünya Kupası’nda maç yöneten hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu bugün oynanacak üçüncülük maçını yönetecek.
Padania ile Székely Land karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapacak Utku Hamamcıoğlu’nun yardımcılıklarını İsfendiyar Açıksöz ve Zekai Töre yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fehim Dayı.
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