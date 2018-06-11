Baraka Kültür Merkezi Bahçe Sinema Dönemi Başlıyor

Baraka Kültür Merkezi’nin yıllardır kesintisiz olarak devam eden İzle-Tartış etkinliğinde bahçede sinema dönemi Cumartesi akşamı başlıyor. Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre saat 20:00’de “Dangal” filmi izlene