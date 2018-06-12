Pota Da Ydü, Galibiyetle Başladı (73-50)

KKTCBF Commercial Insurance Basketbol Kadınlar Ligi’nde Playoff final serisi ilk maçında YDÜ konuk ettiği Koopspor’u 73-50 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Lefkoşa NEU RA 25 spor salonunda oynanan play off serisinin ilk maçında karşı karşıya gelen YDÜ ile Koopspor arasındaki maçın ilk yarısı 38-29 YDÜ’nün üstünlüğünde sonlandı. 2.yaıda da etkili olan tarak YDÜ oldu ve karşılaşmadan 73-50 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Günün diğer karşılaşmalarında U14 Erkekler liginde YDÜ, Soyerspor’u 61-44 mağlup etmeyi başardı. Diğer bir U14 Erkek maçında Akdeniz Spor Birliği rakibi GAÜ karşısında tutunamadı ve GAÜ maçı 47-23 kazandı. U14 Bayanlar maçında ise Alsancak Belediyesi ile GAÜ karşılaştı ve GAÜ çekişmeli geçen maçta Alsancak Belediyesini 65-51 mağlup etmeyi başardı.