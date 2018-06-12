“Emek” Fotoğraf Sergisi Yarın Açılıyor

Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ve Gökhan Gökberk’in fotoğraflarından oluşan “Emek” konulu fotoğraf sergisi, yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenime açılıyor.

Telsim sponsorluğundaki serginin açılışı, Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı tarafından saat 19.00’da yapılacak.

Çarşamba günü mesai saatleri içinde de gezilebilecek sergiden elde edilecek gelir, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği’nin KISAA projesine bağışlanacak.