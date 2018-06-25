Erhürman, Yiğitcan’A Başarılar Diledi

Başbakan Tufan Erhürman Akdeniz Oyunlarına katılacak olan Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul ederek başarı diledi.

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen görüşmede Başbakan Erhürman, Yiğitcan’ın başarılı bir atlet olduğunu belirterek “Hedeflerine bir bir ulaşan sevgili Yiğitcan ile Akdeniz Oyunları öncesi buluştuk. Hedef önce Akdeniz Oyunları, ardından da Avrupa Şampiyonası. Yürekten başarılar dilerim” dedi.