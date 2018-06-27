Mindere Ydü Damgası

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Rifat Şener Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” hafta sonu yapıldı.

2018 Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Rifat Şener Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 97 puanla Yakın Doğu Üniversitesi açık ara farkla birinciliği elde etti. 19 puanla Büyükkonuk Spor Kulübü’nün ikinciliği aldığı müsabakalarda, 10 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Serkan Köse, Ercan Köse ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ’ye birincilik kupasını Güreş severler Derneği Başkanı Yücel Hatay verdi.

“Rifat Şener Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.YDÜ 97 Puan

2.Büyükkonuk S.K 19 Puan

3.DAÜ 10 Puan

4.Gayretköy 10 Puan