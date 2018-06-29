Ydü Play Off’Ta

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Bocce Ligi’nde play-off’a kalmayı garantileyen ilk takım Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Tek devreli lig + çift devreli play-off sistemine gore oynanan karşılaşmalarda dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi zaman zaman zorlandığı karşılaşmada rakibi Deniz plaza’yı 2-1 yenerek play-off’a kalmayı garantiledi. Gecenin ikinci maçında Tatlısu rakibi ÖZEV’I 3-0 yenerek ligi ilk 2 sırada bitirme yolunda önemli bir adım atarken gecenin diğer maçında Girne Üniversitesi rakibi Taşkınköy’ü rahat bir oyunla 3-0 yenerek 3.sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Gecenin son maçında GÜHAD çok zorlandığı maçta rakibi Darbazsporu 2-1 yenerek ilk 4 için çok önemli bir adım attı. 5.hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle: