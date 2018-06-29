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“İşte Kadın” Adıyla Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor
28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:34

“İşte Kadın” Adıyla Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

İşkadınları Derneği, “İşte Kadın” adıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenecek yarışmaya katılan fotoğrafları bağımsız bir jüri Eylül ayı sonunda

İşkadınları Derneği, “İşte Kadın” adıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenecek yarışmaya katılan fotoğrafları bağımsız bir jüri Eylül ayı sonunda değerlendirecek.

Yarışmada ilk 3 dereceye girecek sanatçılara para ödülü verilecek.

Ekim ayının ilk haftasında Bedestende gerçekleşecek ödül töreni yanında sergilenmeye değer bulunan diğer fotoğraflar 3 gün boyunca sergilenecek.

Yarışmaya 15 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekiyor…Yarışmaya en az 2, en çok 5 fotoğrafla başvurulabilir.

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