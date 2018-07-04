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“Gururumuz Yiğitcan’ı Ve 4X100 Takımını Gönülden Kutlarım”
03 Temmuz 2018 Salı Saat 09:49

“Gururumuz Yiğitcan’ı Ve 4X100 Takımını Gönülden Kutlarım”

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından , 2018 Akdeniz Oyunları'nda, KKTC'li atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu'nun da bulunduğu Türkiye Bayrak Takımı 4x100 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazananan takımı kutladı. Erh

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından , 2018 Akdeniz Oyunları’nda, KKTC’li atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu’nun da bulunduğu Türkiye Bayrak Takımı 4×100 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazananan takımı kutladı.

Erhürman paylaşımında;
“Yiğitcanlı 4X100 Türkiye Cumhuriyeti milli takımı 18. Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya ile döndü. Gururumuz Yiğitcan’ı ve 4X100 takımını gönülden kutlarım…” dedi.

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